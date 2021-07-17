Токио, 17 июля, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Специалисты нескольких научных организаций из Японии добились рекордной скорости передачи данных с использованием оптоволоконной сети. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел и коммуникаций Японии.

Оптоволокно

Предыдущий рекорд скорости передачи данных, составивший 178 терабит в секунду (Тбит/с), был установлен в 2020 году. Японский инженерам удалось почти вдвое превзойти этот рекорд, передав данные со скоростью 319 Тбит/с на расстояние около трёх тысяч километров.

Исследователям смогли добиться такой скорости благодаря использованию четырёхжильного кабеля. С помощью технологии разделения сигнала на несколько длин волн инженеры достигли одновременной передачи сигнала по четырём каналам.

Отмечается, что диаметр нового четырёхжильного оптического волокна не превосходит диаметра используемых в настоящее время линий связи. Поэтому новый кабель может сохранять механическую подвижность и подключаться к используемому стандартному оборудованию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года группа учёных из США представила метод измерения сейсмической активности при помощи подводных оптоволоконных кабелей связи.