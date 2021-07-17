Москва, 17 июля, 2021, 15:35 — ИА Регнум. * * *

О. Н. Озеров. К победе через плен и подвиг. М.: Вече, 2021

О. Н. Озеров. К победе через плен и подвиг. М.: Вече, 2021

Сборник воспоминаний и исследований, вышедший под редакцией и непосредственном участии руководителя Межрегиональной организации ветеранов французского Сопротивления «Комбатан Волонтэр» Олега Озерова (1922−2007) воссоздает историю «русского присутствия» в антифашистском движении Сопротивления во Франции и Бельгии.

В основном в книге представлены свидетельства советских военнопленных и насильственно вывезенных гражданских лиц («остарбайтеров»), бежавших из немецкой неволи. Но есть рассказы и об эмигрантах и их потомках, также нередко сражавшихся с общим врагом. Именно про таких «русских мальчиков», умиравших за Францию на фронте, а затем в партизанских отрядах писал ветеран войны князь Николай Оболенский:

Нередко бывшие «белые русские» пересекались с «красными». Так после боя с карателями советский танкист Валентин Карпенко скрывался у некоего «месье Марта», оказавшегося казаком…

Из «советского» сегмента воспоминаний интересны короткие мемуары Нины Алексеевой. За участие в подпольной деятельности в городе Порхов (Псковская область) она была заключена сначала в концлагерь Равенсбрюк (где погибла другая участница Сопротивления знаменитая мать Мария (Скобцова)), а затем в Эрувиль. После побега группы узников, по свидетельству Нины Михайловны, из них были сформированы два партизанских отряда: мужской «За Родину!» и женский «Родина».

Несмотря на такое «гендерное неравенство» «Родина» также имела боевое отделение (14 человек), а сама Алексеева была награждена Боевым крестом (Croix du combattant) и медалью «За отвагу».

С наградами, впрочем, иногда, происходили анекдотические ситуации. Советские воины воспринимали их как религиозные знаки («кресты») и первоначально не хотели брать, пока им не объясняли, что это государственные военные ордена.

Не менее храбро, чем Алексеева, сражался попавший в плен под Харьковом Ахмедия Михайлович (Харьго Микаил-оглы) Джабраилов. Он отличался, по признанию его французского начальства, «смелостью до безрассудства». Здесь и разгром неприятельской транспортной колонны во время передислокации группы Джабраилова под Бордо, здесь и собственно участие в освобождении города. Тогда Ахмед Мишель, как звали его товарищи-французы, с группой повстанцев достиг центра Бордо, успешно пройдя по заброшенным канализационным тоннелям.

Не зря один из французских офицеров говорил: «ты русский, ты все сможешь».