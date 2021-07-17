Токио, 17 июля, 2021, 15:28 — ИА Регнум. В Японии сегодня, 17 июля, произошло землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Японии сегодня, 17 июля. Об этом сообщает национальное метеорологическое управление страны.

(сс)skylark Землетрясение

Сообщается, что землетрясение произошло в префектуре Ямагути. Очаг подземных толчков залегал на глубине 80 километров.

Данные о жертвах и разрушениях не поступали, угроза цунами не объявлялась.

Стоит отметить, что землетрясения в Японии — частое явление, так как островное государство расположено прямо на так называемом Тихоокеанском огненном кольце — месте стыка литосферных плит.