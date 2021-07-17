Солнечногорск, Московская область, , 15:22 — REGNUM Первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко считает, что система Единого государственного экзамена дала возможность поступать в вузы жителям отдаленных населенных пунктов, однако эта же система деформировала образовательный процесс, который сосредотачивается вокруг «натаскивания на тесты». Об этом Кириенко заявил сегодня, 17 июля, на встрече с победителями проектов платформы АНО «Россия — страна возможностей» в рамках второй смены молодежного форума «Территория смыслов».

Сергей Кириенко Дарья Антонова © ИА REGNUM

Кириенко отметил, что дискуссия о пользе или вреде ЕГЭ идет уже очень давно, фактически с введения этой системы. Одним из значимых плюсов, по мнению властей, стало то, что с помощью ЕГЭ в ведущие вузы страны могут поступать жители отдаленных населенных пунктов.

«Нельзя спорить, что его наличие сделало для большого количества ребят, особенно из удаленных, малых городов, дальних регионов возможность поступления в институты. С точки зрения возможностей, это добавило справедливости», — сказал Кириенко.

Однако в последние годы, по словам Кириенко, стал проявляться существенный минус системы ЕГЭ — это превращение образовательного процесса в «натаскивание на сдачу тестов».

«Согласен, что проектной работы в школьном образовании сегодня почти нет, много другого чего не хватает», — посетовал Кириенко.

Кириенко предлагает привнести в школьное образование «проектные направления». Также он считает, что школьники вполне могут приобретать новые возможности в смежных проектах, например таких, как «Большая перемена».

Первый замглавы администрации президент РФ отметил, что мир стремительно меняется в сторону того, что у каждого появляется больше возможностей по выбору собственного пути.

«Мир меняется все больше в сторону того, что у каждого из нас есть возможности все больше выбирать свой собственный трек, направление, что называется в интернете таргетирование», — считает Кириенко.