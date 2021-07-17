Первоуральск, Свердловская область, 17 июля, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Глава Первоуральска Свердловской области Игорь Кабец вторым из мэров региона получил папку с обращениями жителей города, которые они написали в Инстаграм губернатору. На проработку у него есть полтора месяца — Евгений Куйвашев планирует повторно приехать на встречу с жителями города в начале сентября, сообщает областной департамент информполитики.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

«Когда я анонсировал поездку в Первоуральск, мне в комментарии написала местная журналистка Светлана Колесникова. Заехали в больницу, где лежит сын Юлии Сергей, правда, пообщаться смогли только через окно. В больнице тоже есть проблемы: не хватает врачей и медоборудования. Я уже дал поручение министру здравоохранения области Андрею Карлову разобраться, что случилось в городской больнице с компьютерным томографом и ангиографом, и поставить их в Первоуральск», — сообщил губернатор в Instagram.

Из Первоуральска губернатору пришло за пару дней более 100 вопросов, волнующих людей. Есть достаточно серьезные проблемы, например, с водоснабжением. Много проблем в посёлках в пределах городского округа: где-то закрылся последний магазин, где-то перестал ездить школьный автобус, где-то ДК в полуразрушенном состоянии.

Ранее аналогичную папку с обращениями, которую журналисты уже назвали «взрывпакетом», получил глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов. Вопросы жителей городов приходят в социальную сеть губернатора после анонса рабочего визита и сразу преобразуются в перечень поручений — профильным министерствам и городским властям.