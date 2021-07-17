Красноярск, 17 июля, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Красноярский футбольный клуб «Енисей» и краснодарская команда «Кубань» сыграли боевую ничью в матче второго тура российской Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом 17 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Игра прошла на поле стадиона «Центральный» в Красноярске и закончилась с ничейным счетом 2:2.

В составе «Кубани» дублем отметился полузащитник Василий Алейников (7-я минута и 34-я, с пенальти), у хозяев также оформил дубль казахский защитник Валерий Кичин (27-я и 63-я).

Отметим, в следующем туре «Енисей» поедет в гости к московской команде «Спартак-2», а «Кубань» примет на своем поле другой московский клуб — «Велес».