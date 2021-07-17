Москва, 17 июля, 2021, 15:06 — ИА Регнум. МЧС России предупреждает о сильном ливне, грозе и усилении ветра в Москве. Соответствующую информацию экстренные службы распространили сегодня, 17 июля.

Елена Островская ИА REGNUM Гроза в Москве

Сообщается, что в столице в районе 15:00 начнется сильный ливень с грозой и усилением ветра до 17 метров в секунду. Ухудшение погодных условий продлится до конца суток 17 июля.

Спасатели рекомендуют на садиться за руль автомобилей в условиях плохой видимости, избегать опасных маневров. Находящимся на улице людям следует избегать рекламных щитов и шатких конструкций, а также не укрываться от непогоды под деревьями.