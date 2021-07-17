Москва, 17 июля, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Динамо» выкупил права на уругвайского защитника команды «Копенгаген» Гильермо Варелу. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба динамовцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Уточняется, что руководство московского клуба воспользовалось правом выкупа 28-летнего футболиста. Также указывается, что контракт «Динамо» с игроком рассчитан да два года.

Отметим, в минувшем сезоне Гильермо Варела сыграл в составе московского «Динамо» в 23 матчах и не отметился в них никакими результативными действиями. Кроме того, защитник за время своей карьеры играл за такие клубы, как «Манчестер Юнайтед» и «Айнтрахт» из Франкфурта.

Напомним, в прошедшем сезоне московское «Динамо» финишировало на седьмом месте Российской премьер-лиги, набрав в 30 турах 50 очков.