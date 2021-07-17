Ереван, , 15:01 — REGNUM Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никола Пашинян заявил, что власти Азербайджана готовят военные действия в Нагорном Карабахе и на границе с Арменией. Об этом Пашинян заявил сегодня, 17 июля, на брифинге с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в Ереване.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

Пашинян подчеркнул, что Армения готова к переговорам в рамках Минской группы ОБСЕ для выработки всеобъемлющего решения по Карабаху.

«Мы приветствовали заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 13 апреля 2021 года, в котором они призывают стороны начать диалог на высоком уровне на основе известных принципов с целью достижению всеобъемлющего решения», — сказал Пашинян.

При этом он подчеркнул, что Азербайджан с какой-либо реакцией по этому поводу не выступил. Более того, Пашинян сказал, что он обладает данными о подготовке Азербайджаном новых военных столкновений в Нагорном Карабахе и непосредственно на границе с Арменией.

«По полученной из неофициальных источников информации, Азербайджан намерен развязать новые военные столкновения в Арцахе и на границе с Арменией, проявление чего мы видим на участке границы с Нахичеванью», — сказал глава армянского правительства.

Пашинян обвинил азербайджанскую сторону в нарушении трехсторонних заявлений по Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. В частности, в Баку отказались возвращать пленных, заложников и других удерживаемых лиц, что является нарушением договоренностей.

Кроме того, Пашинян заявил о невозможности начать работы по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, так как Азербайджан готовится к новой войне.