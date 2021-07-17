Вашингтон, 17 июля, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Американский актёр Дон Чидл номинирован на премию «Эмми» как лучший приглашенный актер в драматическом сериале за камео продолжительностью менее двух минут. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Цитата из к/ф «Железный человек 3». реж. Шейн Блэк. 2013. Китай, США Дон Чидл в роли Железного Патриота

Ранее организаторы международной телевизионной премии «Эмми» объявили претендентов на победу в различных категориях в 2021 году. Среди претендентов в номинации «Лучший приглашённый актёр драматического сериала» оказался Дон Чидл за работу в супергеройском мини-сериале «Сокол и Зимний солдат».

Особенностью номинации стало крайне непродолжительное присутствие актёра в кадре. Камео Чидла длится всего 98 секунд.

«Я тоже этого не понимаю», — написал актёр на своей странице в социальной сети Twitter после объявления претендентов.

Ранее Дон Чидл был номинирован на премию «Эмми» восемь раз, однако ни разу не получил этой награды. В 1999 и 2013 годах Чидл был удостоен премии «Золотой глобус» за работы в сериалах «Крысиная стая» и «Обитель лжи».