Москва, 17 июля, 2021, 14:46 — ИА Регнум. В рамках российско-американских переговоров на высшем уровне в Женеве 16 июня президент России Владимир Путин предложил президенту США Джозефу Байдену совместную с Москвой координацию действий на афганском направлении. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

David Mulder Туркестан на глобусе

Российский лидер предложил своему американскому коллеге задействовать в практических целях российские военные базы в Таджикистане и Киргизии, чтобы работать по Афганистану.

Судя по всему, американская сторона отказалась от сотрудничества с Россией по Афганистану. По информации источников, такое сотрудничество могло бы привести Россию и США к обмену полученными данными, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Американский спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад отказался от комментариев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков лишь заявил, что на саммите тема Афганистана обсуждалась, но не стал уточнять, обсуждались ли российские базы в Туркестане.

Напомним, что американцы бегут из Афганистана — практически все их войска уже выведены оттуда.