17 июля 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили новость о том, что в Ивано-Франковской области на ремонт музея имени главаря ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры потратят более 20 миллионов гривен (или более 54 миллионов рублей).

Мирослава Романенко, , 15:31 — REGNUM В Ивано-Франковской области Управление капитального строительства намерено заключить договор с ООО «Нако Инвест» на проведение ремонтных работ историко-мемориального музея имени главаря ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры в селе Старый Угринов. Стоимость работ составит 20,37 млн грн. Об этом 17 июля со ссылкой на издание «Галичина» сообщает «112 Украина».

Бандеровская Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«На ремонт музея Степана Бандеры в селе Старый Угрынив государство выделило 20 миллионов гривен. Кроме этого, на территории музея будет установлен флагшток стоимостью 3,5 миллиона гривен», — добавил на своей странице в социальной сети Facebook глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Новость в социальной сети Facebook обсудили на странице Эдуарда Долинского. Многие возмутились, что на ремонт дома-музея главаря ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет потрачена столь немалая сумма.

Максимов Нил Хасевич. Плакат ОУН УПА. 1946-1950

«В туристические маршруты вкладывают деньги. Потом будут на этом зарабатывать. Все очень просто. И никакой политики», — считает Владимир Т.

«Десятки, сотни достойных туристических объектов по всей стране лежат в руинах. Усадьбы, дворцы, замки, храмы, крепости. Нет денег. Умирают провинциальные музеи. Музей… [Бандеры] — чистая пропаганда, радио «Тысячи холмов» (радиостанция, которая вещала в Руанде с 8 июля 1993 года по 31 июля 1994 года и занималась разжиганием межнациональной розни, подстрекательством к геноциду в Руанде в 1994 году. Является примером «радио ненависти», то есть которая сеет разного рода социальную рознь и неприязнь — М. Р.)», — ответила Владимиру Т. Victoria B.

«Флагшток 3,5 млн?! Он что плодоносит?!» — отреагировал Daniel B.

«Флагшток, наверное, из чистого золота с бриллиантами. На ремонт 20 млн + 3,5 млн. Отдали бы эти деньги больным детям, спасли бы детей», — добавила Татьяна Б.

«Очень мило тратить госбюджет не на народ, а на фашизм…» — пишет Julia G.

«Интересно, кого конкретно за это разбрасывание деньгами нам «благодарить?» — задалась вопросом Инна П.

«Ну не на пенсии же выделять, что вы в самом деле? Это же наше майбутне (будущее — М. Р.)…» — с сарказмом добавил Peter L.

Жертвы атаки ОУН-УПА на поезд в окресностях Любичи Кролевской. 16 июня 1944

«Да за такие деньги можно сто таких хатынок (домиков — М. Р.) построить! Что это, как не коррупция? На музей революции гидности (достоинства — М. Р.) 140 млн освоили и дальше заросшего пустыря не пошло», — отметила Оксана М.

«Пусть потихоньку начинают копить на демонтаж… И на сухари», — отреагировал Александр Б.

«А чего вы возмущаетесь? Все ж в стране «хорошо». Дороги, «как в Европе», больницы «лучше», чем в Израиле, все граждане Украины «получают» бесплатное образование «лучшее в мире», армия оснащена «круче вояк НАТО»! Можно и на музей Бандеры миллион долларов теперь потратить. Распространяете тут настроения всякие антиукраинские, понимаешь!» — с сарказмом подытожил Евгений К.

Читайте также: В музее Бандеры на Украине произошел взрыв

Напомним, в 2018 году неизвестные бросили самодельное взрывное устройство в дом-музей Степана Бандеры в селе Старый Угринов Ивано-Франковской области.

Читайте также: «Я завидую крымчанам!» — во Львове осудили за осквернение памятника Бандере