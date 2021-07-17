Милан, Италия, 17 июля, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Французский нападающий лондонского футбольного клуба «Челси» Оливье Жиру перешел в состав команды «Милан». Об этом 17 июля сообщает пресс-служба миланского клуба.

Кирилл Венедиктов Оливье Жиру

При этом подробности контракта 34-летнего футболиста с его новой командой не уточняются.

Отметим, Оливье Жиру играл в «Челси» с 2018 года и вместе с клубом в минувшем году стал победителем Лиги чемпионов УЕФА. Также вступал в составе команд «Монпелье», «Тур», «Истр» и «Гренобль», и в составе лондонского клуба «Арсенал»

Напомним, в минувшем сезоне «Милан» финишировал на втором месте турнирной таблицы итальянской Серии.