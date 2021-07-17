Москва, 17 июля, 2021, 14:32 — ИА Регнум. В Российской Федерации Ненецкий автономный округ и Чеченская республика возглавили список регионов, где снижается ожидаемая продолжительность жизни. Об этом сообщается в материалах Росстата.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Согласно статистическим материалам, в Чечне продолжительность жизни при рождении в 2020 году снизилась на 5% (3,8 года), в ненецком АО — на 3,8% (2,8 года). На третьем месте оказалась Липецкая область — снижение на 3,7% (2,8 года).

Отмечается, что ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2020 году снижалась во всех регионах, кроме Севастополя — там был зафиксирован рост на 0,05 года.

Самая высокая продолжительность жизни сохарняется в Ингушетии — почти 81,5 лет. Далее следует Дагестан — 76,4 года и Москва — 76,2 года.