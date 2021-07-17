Ташкент, , 14:29 — REGNUM Участники четвёртой встречи глав внешнеполитических ведомств Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана отмечают, что текущая ситуация в Афганистане в связи с выводом иностранных войск из этой страны вызывают серьезную обеспокоенность. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел вышеуказанных стран, которое они сделали сегодня, 16 июля в Ташкенте.

Афганистан

Министров беспокоит последовавшая за выводом войск эскалация боевых действий между правительственными силами и Движением талибов, в особенности в ряде граничащих со странами Центральной Азии северных провинций Афганистана.

В то же время министры полагают, что в условиях новой геополитической реальности необходимо продолжать поиск возможностей для стабилизации военно-политической обстановки и установления мира в Афганистане.

В этой связи участники встречи призывают все стороны, вовлеченные в конфликт в Афганистане, воздержаться от применения силы и дестабилизирующих действий в интересах обеспечения благоприятных условий для продвижения мирного процесса.

«Убеждены в том, что всеобъемлющий и устойчивый мир в Афганистане может быть достигнут только путем прямых инклюзивных переговоров о политическом урегулировании между самими афганцами, под руководством афганского народа и при более активном содействии государств и международных структур восстановлению Афганистана в постконфликтный период», говорится в заявлении.

Министры рассчитывают на проведение конструктивных переговоров между официальным Кабулом и Движением талибов «с целью выработки согласованных подходов для прекращения многолетней войны и становления Афганистана в качестве мирного, независимого и суверенного государства».

«В этой связи приветствуем усилия по национальному примирению в ИРА в рамках всех диалоговых площадок, в том числе, Стамбульского процесса с учетом итогов 9-й Министерской конференции «Сердце Азии — Стамбульский процесс» (30 марта 2021 года, Душанбе), расширенной «тройки» (Россия, США, Китай и Пакистан) и Московского формата консультаций по Афганистану», подчеркивается в документе.

Министры также подчеркивают «практическую значимость и эффективность результатов Седьмой конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану RECCA VII (14−15 ноября 2017 года, Ашхабад), нацеленных на активную интеграцию Афганистана в систему мирохозяйственных связей».

«Признаем важность продолжения инициатив и шагов, направленных на содействие восстановлению социально-экономической структуры ИРА и интеграции этой страны в региональные экономические процессы в соответствии с общими подходами, выработанными на Ташкентской конференции по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие» (27 марта 2018 года)», говорится в заявлении.

Главы МИД решительно осуждают террористические атаки в Афганистане жертвами которых становятся мирные граждане.

«Сохраняющееся присутствие и деятельность «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ), «Аль-Каиды», а также других международных террористических группировок являются одной из ключевых составляющих нестабильности ситуации в ИРА, в том числе в ряде северных провинций страны», считают дипломаты.

Они также выразили обеспокоенность «расширением посевов наркотиков, высоким уровнем наркопроизводства и нелегального оборота оружия в Афганистане, что является одним из основных источников дохода террористических группировок, и ожидаем от властей ИРА активизации усилий по борьбе с этой угрозой».

Министры отметили усилия ООН по оказанию содействия правительству и народу ИРА и заявили о своей поддержке деятельности миссии ООН по содействию в Афганистане (МООНСА), Специального представителя Генерального секретаря ООН по Афганистану, а также Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

«Приветствуем проведение 14 июля 2021 года в Душанбе первой встречи министров иностранных дел государств-членов ШОС и Афганистана в формате Контактной группы «ШОС-Афганистан», продолжим последовательную реализацию «Дорожной карты» дальнейших действий Контактной группы, подписанной по итогам саммита ШОС 14 июня 2019 года в Бишкеке», подчеркивается в документе.