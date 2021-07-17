Москва, 17 июля, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Технологию машинного перевода видео в режиме реального времени разработали специалисты компании «Яндекс». Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Новая технология доступна в тестовом формате в браузере от «Яндекс». В тестовом режиме технология поддерживает только перевод на русский с английского языка и доступна только для некоторых видео.

Функция автоматического синхронного перевода разработана с использованием технологий биометрии, машинного перевода, распознавания и синтеза речи. В ходе дальнейшей работы над прототипом пользователи смогут сами выбирать видеоролики для синхронного перевода.

«В интернете очень много полезного контента, который недоступен людям из-за языкового барьера. И мы близки к тому, чтобы окончательно стереть все границы», — отметил руководитель направления обработки естественного языка в «Яндекс» Дэвид Талбот.