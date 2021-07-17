17 июля 2021 | Время чтения 6 мин

Будет у вас снижение заражений – отменяйте ограничения. Это логично. А если хотите выглядеть вздорной бабой, истеричкой, тогда, пожалуйста, хоть по два раза на дню то вводите, то отменяйте. И будет вам «Свадьба в Малиновке» — то красные, то белые, власть постоянно меняется. А в итоге – «бац-бац и мимо». Мимо победы над «волной», мимо плана по вакцинации, мимо улучшения экономического климата, мимо доверия народа власти, мимо всего, что связано с умением управлять эффективно.

Елена Ковачич, , 15:30 — REGNUM



Сергей Собянин Иван Шилов © ИА REGNUM

«С 19 июля в Москве отменят систему QR-кодов для посещения ресторанов и кафе», — заявил столичный градоначальник Сергей Собянин. Аналогичное решение приняли и власти Подмосковья. Допуск клиентов по QR-кодам будет носить рекомендательный характер. А как же третья волна? Откатилась? Неужели?

Третья волна пандемии в России развивается быстрее предыдущих — мнение биолога, администратора группы по независимой статистике COVID-19 Алексея Куприянова. «Она началась еще в апреле», — заявил он изданию «Московский Комсомолец».

Ученый связывает особенности процесса «с проникновением в Россию более контагиозных штаммов, почти полным снятием ограничений (ужесточение началось слишком поздно и необдуманно), наплевательским отношением граждан к санитарным мерам (изоляция, дистанцирование, ношение масок, прививки)».

Насчет начала процесса, не знаю, мне кажется, все началось позже, или, как полагают другие специалисты, всё это один процесс, лишь с некоторым затуханием и усилением. Более здравое суждение, на мой взгляд. А вот что бесспорно, так это слова «слишком поздно» и — главное — «необдуманно» применительно к властям. Согласна не то что на 100, на все 200 процентов!

Только-только ввели QR-коды. Едва они появились у вакцинированных и переболевших на портале mos.ru, а вчера — новое заявление мэрии. Снимают ограничения с понедельника, QR-коды отменяют. Ну, так же нельзя! Во-первых, все мы ежедневно слушаем «сводки с фронта», то есть коронавирусную статистику за предыдущий день. И когда тебе говорят, что в России 25 000 заражений, это вчера, и 5000 — в Москве, что на 400 больше, чем накануне, о каком спаде пандемии можно вести речь? А коль скоро это так, как можно отменять введенные ограничения. Основания, где они?

Причины-то всем ясны: задыхается бизнес, рестораны пустые. На днях захожу в фудкорт ТЦ «Охотный ряд», где в былые времена при большой площади столов яблоку негде было упасть, а стол не найти. Теперь стоит за пестрой ленточкой десяток столиков — и те пустые. Хотя люди покупают у прилавков те же гамбургеры, салаты и дим-самы! Что это значит? А то, что вакцинированных у нас — кот наплакал. Никаких 60% нет и в помине. 20% нет, уверена. Потому что в противном случае были бы у людей заветные коды, а места за столиками не пустовали.

Фастфудовцам, в принципе, все равно, как мне кажется — съедят на месте или на ближайшей лавке. А вот крутые рестораторы — те в шоке. Не понесут же дифлопе на бордюр! А что это значит? Правильно: убытки. Вот этот самый крутой бизнес и продавил отмену кодов. То есть всё как всегда в истории — деньги правят бал. Сатана правит бал! А люди гибнут за металл!

В такой ситуации физиономия власти выглядит крайне «небритой» и неопрятной. Вы уж если сказали «а», то и про «б» не забывайте! Ввели коды, мотивируя статистикой пандемии, тогда этой статистике и следуйте. Будет у вас снижение заражений — отменяйте ограничения. Это логично. А если хотите выглядеть вздорной бабой, истеричкой, тогда, пожалуйста, хоть по два раза на дню то вводите, то отменяйте. И будет вам «Свадьба в Малиновке» — то красные, то белые, власть постоянно меняется. А в итоге — «бац-бац и мимо». Мимо победы над «волной», мимо плана по вакцинации, мимо улучшения экономического климата, мимо доверия народа власти, мимо всего, что связано с умением управлять эффективно. Без истерик и шатаний, с умом и знанием дела. Воля должна быть у власти прежде всего.

Рестораны. Дарья Антонова © ИА REGNUM

Вспоминается Маргарет Тэтчер — вот была леди! Железной прозвали. И правильно — не уступила популистам насчет шахтеров, выиграла в конечном итоге. Все выиграли, страна выиграла. Потому что политик на то и политик, чтобы держать удар. Удары — это побочный и неизбежный итог любой политической деятельности. Как в боксе — трудно представить себе Мухаммеда Али без рассеченных бровей и разбитых губ, как и его соперников — без нокаутов и поражений от звезды бокса. Да, он расплатился тяжелейшим заболеванием за свои победы. Тэтчер умерла от болезни Альцгеймера. Одной из причин которой — и очень существенной — называют хронический стресс. А политик такого уровня, как она, — это постоянный стресс.

Наши политики не хотят стрессов, не хотят проблем, вообще складывается впечатление, что они, как и многие чиновники, некоторые врачи и руководители не хотят вообще брать на себя ответственность, а хотят лишь получать достойную зарплату и бонусы власти и руководства. Но бонусы — это далеко не все. Шишек на таких постах тоже обычно хватает.

Но наши, как всегда, креативят. Пословицу про елку и рыбку все помнят? Это про наши власти. Одной этой фразой исчерпывается их полная характеристика. И их самих, и их деятельности на постах.

Если уж вы решили провести кампанию под названием «вакцинация», так сначала проведите ее успешно, а потом делайте что-то другое. Отменяйте ограничения и т. п. В противном случае люди будут плевать на ваши распоряжения, не будут с вами считаться и верить вам, как верят, скажем, в Сингапуре. Там в голову никому не приходит маску снять в неположенном месте. Как же — распоряжение властей! А у нас всем плевать: потому что власть дискредитирует себя на каждом шагу непоследовательными действиями, метаниями то туда, то сюда.

Маргарет Тэтчер. 1975 год

А по поводу вакцинации, еще раз хочу процитировать ФЗ с помощью бывшего главного санитарного врача РФ, академика Геннадия Онищенко.

Он недавно пояснил, что в части вакцинации «мы руководствуемся Федеральным законом 157-ФЗ от 17 сентября 1998 года «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Этот документ, наравне с прописанным в нем принципом добровольности и информированного согласия на вакцинацию, предусматривает особые условия для так называемых декретированных групп». Тем самым академик разоблачил некоторые фейки об обязательности этой процедуры — вакцинации от COVID-19.

Однако несмотря ни на что, ни на рост пандемии, ни на странности властных решений и их отмен, буквально вчера я поняла — мы обязательно победим ковид. Третьего не дано. И поняла я это, когда, выйдя поздно вечером из Ашана на Верхней Красносельской, увидела штук шесть желтых самосвалов с асфальтом и людей в оранжевых жилетах, которые ночью в полной темноте меняли асфальт около остановки автобусов, на полосе их движения. Я поняла это и тогда, когда меня вез по пустому городу парень, напоминающих батыра из казахских сказок. Я и он в темноте ошиблись — он был не моим водителем, а я — не его пассажиром.

— Конец смены, — сказал «Батыр» с усталой улыбкой, перепутал.

— И я перепутала, — засмеялась в ответ.

— Как в кино получилось, — ответил он, — когда в Ленинград уехали, помните?

— Надеюсь, мы всё же не в Ленинград? — снова засмеялась и подумала, когда уставшие, измотанные тяжелой сменой и жарой люди могут так шутить ночью, это значит, что такую силу и чувство юмора нельзя победить никакой силой — ни силой чьих-то ошибок, ни коварством COVID-19.