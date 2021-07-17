Турин, Италия, 17 июля, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Туринский футбольный клуб «Ювентус» хочет вернуть боснийского полузащитника Миралема Пьянича, который в настоящее время играет в команде «Барселона». Об этом 17 июля сообщает Calciomercato.com.

Juventus.com Миралем Пьянич

По данным источника, в туринской команде предложили руководству клуба из Каталонии обменять 31-летнего боснийца на своего британского хавбека Аарона Рэмси.

При этом указывается, что сам Пьянич не прочь вернуться в итальянский чемпионат и испытывающая трудности финансового характера «Барселона», возможно, не будет против такого обмена. В то же время, отмечается, что зарплата Рэмси в размере €7,5 млн в год кажется каталонцам великоватой.

Также уточняется, что клубы в настоящее время продолжают переговоры по этому вопросу.

Отметим, в минувшем сезоне Миралем Пьянич сыграл за «Барселону» в 30 матчах и не отметился в них никакими результативными действиями. В свою очередь, Аарон Рэмси также принял участие в 30 матчах за «Ювентус», забив в них два гола и сделав пять результативных передач.