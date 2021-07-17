Тирана, 17 июля, 2021, 17:23 — ИА Регнум. Президент Албании Илир Мета 16 июля провел встречу с заместителем премьер-министра Черногории, этническим албанцем Дританом Абазовичем.

Дритан Абазович

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Мета поздравил Абазовича с успехами его страны на пути вступления в Евросоюз. Албанский политик выразил готовность к наращиванию сотрудничества и связей между албанцами по обе стороны границы.

Мета заявил о необходимости расширить представительство албанцев в государственных институтах власти в Черногории. Политик уделил особое внимание проекту открытия КПП в Грабоне и Скее-Зогае, восстановлению деревне Рожая, строительству моста через реку Буда и улучшению дорожной инфраструктуры в Плаве.