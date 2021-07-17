Токио, 17 июля, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Предпринятые организаторами летних Олимпийских игр (ОИ) в Токио ограничения, связанные с пандемией коронавируса, делают эти соревнования наиболее строгими и в Японии, и во всем остальном мире. Об этом 17 июля заявил на онлайн-конференции президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Томас Бах

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«У спортсменов тот же интерес, что и у жителей Японии, — безопасность. По этой причине они приняли и даже приветствовали столь строгие меры предосторожности, которые делают Олимпийские игры в Токио самым строгим спортивным событием не только в Японии, но и во всем мире», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что среди связанных с организацией летних Олимпиады в Токио людей было выявлено не менее 15 носителей коронавируса.