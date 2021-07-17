Тирана, , 18:31 — REGNUM В Национальной ассоциации туристических агентств Сербии 16 июля сообщили Радио Свободная Европа (СМИ: ин. агент), что в 2021 году число туристов из Сербии в Албании на 100% выше, чем в прошлом году. Это, впрочем, неудивительно, если вспомнить обстановку пандемии.

Шенджин. Албания Trip & Travel Blog

При этом, как отмечают албанские журналисты, у Сербии ведется политическая кампания против Албании. Так, глава партии «Единая Сербия», депутат Народной Скупщины Сербии Драган Маркович Пальма призвал граждан не ездить в Албанию «за дешевой кока-колой». Почему-то Пальма не упомянул про албанское море, а точнее три моря — Ионическое, Адриатическое и Эгейское.

На странице партии «Единая Сербия», которая входит в состав правящей коалиции, Албания названа «виновницей и зачинщицей всего, что косовские албанцы сделали косовским сербам».

Тем не менее, в 2018 году Албанию посетили три тысячи туристов из Сербии, уже в 2019 году число сербских туристов составило шесть тысяч. В 2020 году Сербию посетили 20 тысяч сербских туристов, в 2021 году в Албании ожидают уже 60−70 туристов из Сербии до конца сезона.

Напомним, Сербия и Албания сотрудничают в рамках проекта создания Балканского мини-Шенгена.

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