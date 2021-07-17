Киев, 17 июля, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко выступил с сенсационной новостью о том, что, оказывается, визит президента Украины Владимира Зеленского в Германию не был провальным и что Киеву удалось убедить канцлера Германии Ангелу Меркель в том что жизненно необходимый Германии газопровод из России «Северный поток — 2» опасен для Украины и поэтому от него следует отказаться. И никакие компенсации Киеву не помогут.

Gazprom.ru Газопровод

Витренко сказал: «Даже продление договора по транзиту газа между Россией и Украиной на 10 лет является угрозой для Киева. Поэтому Украина верит, что «Северному потоку — 2» никогда не удастся начать работу».

Это заявление прокомментировал главный редактор ИА REGNUMМодест Колеров. Он сказал: