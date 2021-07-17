Колеров: Если Киев победит и СП-2 не будет, то транзит через Украину умрёт
Киев, 17 июля, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко выступил с сенсационной новостью о том, что, оказывается, визит президента Украины Владимира Зеленского в Германию не был провальным и что Киеву удалось убедить канцлера Германии Ангелу Меркель в том что жизненно необходимый Германии газопровод из России «Северный поток — 2» опасен для Украины и поэтому от него следует отказаться. И никакие компенсации Киеву не помогут.
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Газопровод
Витренко сказал: «Даже продление договора по транзиту газа между Россией и Украиной на 10 лет является угрозой для Киева. Поэтому Украина верит, что «Северному потоку — 2» никогда не удастся начать работу».
Это заявление прокомментировал главный редактор ИА REGNUMМодест Колеров. Он сказал:
«Заявление Юрия Витренко не только убийственно для «Северного потока — 2», который его создатели и благоприобретатели теперь из-за мнения Киева и особенно Юрия Витренко должны списать в многомиллиардные убытки и упущенную прибыль. Заявление Витренко прямо самоубийственно для Украины. Потому что если ультиматум и шантаж Украины победят и «Северного потока — 2» не будет, то именно Киев заплатит за все убытки и транзит газа через Украину умрёт, будет прекращён вообще. Мания геополитического величия киевского ультиматума и шантажа не оставляет России никакого иного выбора».