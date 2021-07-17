Москва, 17 июля, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Видеостриминговая платформа Netflix заинтересовалась романтической комедией About Fate — ремейком фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Об этом сообщил режиссёр фильма Марюс Вайсберг порталу «Бюллетень кинопрокатчика».

Instagram-аккаунт Натальи Бардо Первый кадр из американской версии фильма «Ирония судьбы»

Компания Central Partnership анонсировала американский ремейк советского фильма в апреле 2021 года. Режиссёром проекта стал Марюс Вайсберг, в актёрский состав вошли Эмма Робертс, Томас Манн, Льюис Тан и Мадлен Петч.

Вайсберг рассказал, что рассчитывает выпустить в России фильм в традиционный кинопрокат. Однако премьера фильма также может пройти на стриминговой платформе Netflix.

«Предложение сделано на весь мир, а я бы очень хотел, чтобы это кино вышло на нашем рынке. Но структурировать так сделку с платформой крайне сложно», — отметил режиссёр.

Он добавил, что картина будет содержать отсылки к оригинальному фильму. При этом он рассчитывает снять совершенно другое кино, сохранив атмосферу комедии Рязанова.