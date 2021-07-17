Приштина, 17 июля 2021, 16:37 — REGNUM В полиции Косово 16 июля сообщили о том, что старший полицейский, допустивший насилие в отношении участников акции протеста был временно отстранен от должности. В отношении мужчины будет применено дисциплинарное взыскание. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Полицейское насилие
Полицейское насилие
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Журналисты отмечают, что протестующие выступали против введенного правительством Альбина Курти налога на регистрацию автомобиля в размере пяти евро.

В полиции Косово заявили, что все действия полицейских соответствовали конституции и были направлены на защиту частной и общественной собственности — двадцать девять машин были обезображены граффити с надписью «вор». При этом полицейские уважают право косоваров на выступление и выражение собственного мнения.

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