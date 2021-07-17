Тирана, 17 июля 2021, 15:45 — REGNUM Конституционный суд Албании 16 июля опубликовал принятое еще второго июля постановление, провозгласившее незаконным снос Национального театра в мае 2020 года и запретившее строительство на месте театра нового здания.
Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, для защита театра был создан специальный альянс. Снос театра вызвал ряд митингов, в ходе которых полицейские жестоко притесняли протестующих и силой выводили их, чтобы начать снос здания. Граждане считают театр национальным достоянием, а его снос — коррупционной аферой. В национальное время оппозиция требует возведения на месте театра его точной копии по сохранившимся чертежам.
Конституционный суд признал неконституционным и противоречащим Парижской Конвенции о защите нематериального культурного наследия 2003 года переход здания театра в собственность мэрии Тираны, позволивший мэрии снести театр в рамках программы реконструкции.
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