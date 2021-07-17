Тирана, , 15:45 — REGNUM Конституционный суд Албании 16 июля опубликовал принятое еще второго июля постановление, провозгласившее незаконным снос Национального театра в мае 2020 года и запретившее строительство на месте театра нового здания.

Снос здания Национального театра Албании Ata.gov.al

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, для защита театра был создан специальный альянс. Снос театра вызвал ряд митингов, в ходе которых полицейские жестоко притесняли протестующих и силой выводили их, чтобы начать снос здания. Граждане считают театр национальным достоянием, а его снос — коррупционной аферой. В национальное время оппозиция требует возведения на месте театра его точной копии по сохранившимся чертежам.

Конституционный суд признал неконституционным и противоречащим Парижской Конвенции о защите нематериального культурного наследия 2003 года переход здания театра в собственность мэрии Тираны, позволивший мэрии снести театр в рамках программы реконструкции.

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