Калининград, 17 июля, 2021, 14:05 — ИА Регнум. На матч Суперкубка России по футболу России по футболу между санкт-петербургским клубом «Зенит» и московской командой «Локомотив» придет примерно 15 тыс. зрителей. Об этом 17 июля сообщил близкий к организаторам турнира источник.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

«Вместе с пригласительными реализовано около 15 тысяч билетов — это как раз то, что позволяют санитарно-эпидемиологические нормы», — приводит его слова ТАСС.

Также уточняется, что «Зенит» и «Локомотив», которые в минувшем сезоне выиграли чемпионат и Кубок России соответственно, получили по 2 тыс. билетов на этот матч, остальные билеты поступили в свободную продажу.

Отметим, матч за первый трофей сезона-2021/22 Российской Премьер-лиги состоится позднее в Калининграде и начнется в 19:00 мск.