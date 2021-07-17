Партия «Единая Россия» открыла портал для предвыборных предложений граждан
Москва, 17 июля, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Политическая партия «Единая Россия» запустила интернет-портал, куда граждане Российской Федерации могут направить свои предложения в предвыборную программу политической организации для выборов в Государственную думу. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает пресс-служба «Единой России».
Как заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак, сбор предложений от граждан поможет получить большой массив данных о мнениях и настроениях людей, а также лучше понять их ожидания.
«Мы сделали удобный и эффективный инструмент прямого диалога. Наша практика показывает, что незначительных предложений не бывает», — сказал Турчак.
Уточняется, что внести свое предложение можно двумя способами. Можно просто проголосовать за уже имеющиеся предложения, если они схожи с вашим. Все предложения сгруппированы в девяти отделах.
Либо же можно направить собственное предложение с помощью анкеты в региональных общественных приемных партии или же через депутата, избранного от того округа, где гражданин проживает.
По ключевым разделам народной программы «Единая Россия» проводит экспертное обсуждение в каждом регионе страны. В этих обсуждениях принимают участие представители научного сообщества и профессиональных сфер деятельности, а также профильных общественных организаций, органов власти и депутатов.