Токио, 17 июля, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Спортсмен-трансгендер Лорел Хаббард из Новой Зеландии может выступать на летних Олимпийских играх (ОИ) в Токио, так как она прошла квалификацию на соревнования в соответствии со всеми принятыми правилами. Об этом 17 июля заявил на онлайн-конференции президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Цитата из видео на YouTube Трансгендеры в большом спорте

«Квалификационные правила были приняты международной федерацией до начала отбора на Олимпиаду, и вы не можете их поменять по ходу соревнований. МОК изучает этот вопрос со всеми заинтересованными сторонами: медицинскими, социальными экспертами, экспертами по правам человека и, конечно, международными федерациями, чтобы оценить эти правила и утвердить некие принципы, которые на самом деле не могут быть правилами, поскольку этот вопрос не может иметь единого решения, все зависит от конкретного вида спорта», — сказал он.

При этом глава МОК добавил, что, по его мнению, главным в данном случае является то, чтобы был сохранен «дух честных соревнований и при этом соблюдались права человека».

Отметим, в январе 2016 года медицинский комитет МОК выпустил рекомендацию о допуске спортсменов-трансгендеров до участия в Олимпиаде, даже если они еще не проводили операции по смене пола.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Лорел Хаббард, являющаяся трансгендером, вошла состав сборной Новой Зеландии по тяжелой атлетике на Игры в Токио и станет первым таким спортсменом на этих Олимпиаде.