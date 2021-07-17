Амстердам, 17 июля, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Первый в мире стальной мост, изготовленный на основе аддитивных технологий (метод 3D-печати), введён в эксплуатацию в Амстердаме. Об этом сообщает пресс-служба нидерландского Университета Твенте.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Большой принтер для 3D печати

Созданный компанией MX3D пешеходный мост установили над каналом Аудезейтс Ахтербургвал в Амстердаме. В торжественной церемонии открытия приняла участие королева-консорт Нидерландов Максима.

В разработке проекта принимали участие компании Autodesk, Arup, Университет Твенте и сталелитейный гигант ArcelorMittal. Стальная конструкция длиной 12,2 метра и шириной 6,3 метра стала первым в мире мостом, созданным по технологии 3D-печати.

«С помощью новой технологии мы можем производить металлические конструкции разных форм и стилей без излишних затрат материалов. В будущем это позволит сократить использование сырья и создать совершенно новый язык дизайна», — отметил генеральный директор MX3D Гийс ван дер Фельден.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко рассказал, что при производстве разрабатываемой ракеты-носителя «Амур» будут использоваться композитные материалы и технологии 3D-печати.