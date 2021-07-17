Афины , 17 июля, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Румынский защитник афинского футбольного клуба АЕК Йонуц Неделчару перешел в состав команды «Кротоне». Об этом 17 июля сообщает пресс-служба клуба из Италии.

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Отмечается, что соглашение с 25-летним футболистом рассчитано на четырехлетний срок, сумма за трансфер футболиста составила € 500 тыс.

Отметим, Йонуц Неделчару до перехода в АЕК выступал в составе команды Российской Премьер-лиги «Уфа». В завершившемся сезоне сыграл в составе греческой команды в 35 матчах и отметился в них одним забитым мячом.