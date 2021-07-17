Мадрид, 17 июля, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Французский защитник мадридского футбольного клуба «Реал» Рафаэль Варан согласовал условия личного контракта с командой «Манчестер Юнайтед». Об этом 17 июля сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

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По информации источника, руководство «МЮ» согласовало с 28-летним футболистом условия соглашения до лета 2026 года, согласно которому его зарплата за сезон составит €12 млн.

При этом в данный момент манчестерский клуб ведет с «Реалом» переговоры о трансфере игрока и готов предложить за него €50 млн, в то время как в мадридской команде намерены выручить за защитника €60 млн.

Отметим, в завершившемся сезоне Рафаэль Варан сыграл за «Реал» в 41 матче и отметился в них двумя забитыми голами.