Москва, 17 июля, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Роскосмос получил разрешение от правительства РФ на проведение переговоров по продаже российских ракетных двигателей РД-181М американской компании Orbital Sciences. Соответствующее распоряжение председателя правительства России Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

США РД-181

Компания Orbital Sciences планирует использовать российские жидкостные двигатели РД-181М в составе первой ступени ракет-носителей Antares. Ранее эти ракеты оснащались двигателями AJ-26 американской компании Aerojet, однако после аварии при запуске в октябре 2014 года в Orbital Sciences решили отказаться от этих двигателей в пользу российских агрегатов.

В распоряжении отмечается, что поставляемые в США российские двигатели не должны использоваться для запуска ракет-носителей с нагрузками военного назначения. Также на Роскосмос возложена ответственность за разработку мер по охране российских технологий.

Разработкой жидкостных двигателей РД-180 и РД-181 занимается «НПО Энергомаш им. Академика В. П. Глушко» (входит в Роскосмос). Эти экспортные двигатели используются в американских ракетах Atlas 5 и Antares. Всего с 2015 года американские компании закупили в России 22 двигателя РД-181.