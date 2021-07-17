17 июля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили заявление бывшего депутата украинского парламента Евгения Мураева о том, что на Украине огромный кризис, который может вылиться в протесты и в конечном итоге завершиться развалом страны.

Оксана Переможенко, , 13:37 — REGNUM На Украине огромный кризис, который может вылиться в протесты и в конечном итоге завершиться развалом страны. Об этом 16 июля в эфире телеканала «Наш» заявил бывший депутат Рады Евгений Мураев.

Киев. Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас огромный кризис. У нас огромный кризис сейчас в бюджетообразовании, у нас кризис в медицине, кризис в образовании. Сейчас сумасшедший надвигается кризис в энергетике… Вы (обратился он к депутатам фракции «Слуга народа» — О. П.) же нас погружаете в этот кризис. Если у вас не получается… выходите и говорите «не получается»… И сейчас нужно понимать, что осенью это может выплеснуться на улицу… Если осенью это выплеснется на улицу, все наши соседи вложат сюда и деньги, и средства, чтобы проект «Украина» закончился. Потому что это выгодно будет всем. Выгодно всем нашим соседям. Свои территории хотят Польша, хочет Венгрия, хотят румыны, хотят русские…» — сказал он.

Заявление Мураева обсудили на YouTube-канале «Наш», а также на странице телеканала «Наш» в социальной сети Facebook. Многие скептически отнеслись к словам политика о том, что осенью в стране будут протесты.

Денис Мациевский. Осенние иллюзии. 1899

«Эксперимент «Украина» не удался. Пора расформировывать», — написал Вася П.

«И это правда! Мы ещё увидим, как Польша откусит кусок от Украины», — добавил Stepan G.

«Осенью ничего не будет. Опять стадо на карантин забросят…» — пишет Олег Г.

«Единственное верное высказывание — это то, что осенью «начнётся» и то, что Украину поделят. А самое плохое, что за это никто не ответит. Сами себя сожрали из-за того, что не хотели думать головой в 2014 году…» — отметил Виктор Б.

«Ничего не будет. На Украине майданы надо оплачивать. По-другому не бывает», — добавил Eugene T.

«Да ничего не будет ни осенью, ни зимой. Зеленский подмял под себя все силовые структуры, нам даже пикнуть не дадут. А Вы говорите перемены. Перемены будут только к худшему», — отреагировала Лилия Д.

«Кто подмял, не смешите, а что перемены будут — это обязательно…» — не согласилась с мнением Лилии Д. Людмила К.

«Да перемены будут. Осень для Украины будет весёлой, к декабрю вообще весело, коллапс неплатежей по коммуналке 100%. Потом что? Я знаю, что потом будет…» — ответил Лилие Д. Сергей А.

Полицейская дубинка Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

«Некому улицу финансировать, да и лидера нет, так что будут с нами делать что хотят», — добавил Александр О.

«Ничего не будет, люди стали биомассой, не способной к сопротивлению. Верить некому!» — пишет Ольга А.

«Вы погружаете нас в кризис», ага. А минус минимум четверть населения Украины с 1991 года — это что? Это не кризис, это национальная катастрофа. И вы в нее не погружаетесь, она уже наступила», — подытожил Alex O.

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