Берлин, 17 июля, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Колумбийский нападающий берлинского футбольного клуба «Герта» Джон Кордоба может перейти в состав команды «Краснодар». Об этом 17 июля сообщает журналист Диего Руэда на своей странице в соцсети Twitter.

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При этом детали трансфера 28-летнего футболиста не уточняются.

Отметим, в завершившемся сезоне Джон Кордоба сыграл за «Герту» в 21 матче немецкой бундеслиги, забив в них семь голов и отдав две результативные передачи. Его текущий контракт с берлинской командой рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» финишировал на десятом месте, набрав в 30 турах 41 очко.