Верхняя Пышма, Свердловская область, 17 июля, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Кульминацией празднования Дня металлурга в АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) в Верхней Пышме Свердловской области стали спортивные состязания среди заводчан ¬ — «ЭЛЕМПИАДА». Название спортивного праздника образовано от названия торговой марки предприятия — ЭЛЕМ. Соревнования прошли на территории завода на открытой площадке. В них приняли участие 24 команды цехов и подразделений. Во время мероприятия соблюдались все необходимые санитарно-эпидемиологические требования.

Пресс-служба УГМК

Пресс-служба УГМК

Открыл соревнования директор АО «Уралэлектромедь» Владимир Колотушкин: «Мы гордимся вашими производственными успехами, а сегодня вы можете блеснуть своими спортивными достижениями. И это не удивительно, ведь наш трудовой коллектив славен разными талантами».

Пресс-служба УГМК

«ЭЛЕМПИАДУ» на предприятии проводили впервые, заводчане не исключают, что этот праздник станет доброй традицией. Спортсмены демонстрировали свою скорость в «Большой эстафете», ловкость в «Беличьем колесе», меткость в дартсе и стрельбе из огромной рогатки, слаженность и синхронность действий в упражнении «гусеница».

Пресс-служба УГМК

По окончании соревнований всем участникам вручили дипломы в соответствующей номинации и сувенирные медные медали, изготовленные по спецзаказу в цехе по производству порошковых изделий. Команды, занявшие призовые места, отправятся в тур выходного дня в оздоровительный комплекс «Селен».