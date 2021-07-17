Шапша: жемчужине калужского края Тарусе исполнилось 775 лет
Таруса, Калужская область, 17 июля, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Сегодня, 17 июля 2021 года прекрасный город Калужской области — Таруса отмечает 775-летие. Жителей Тарусы с юбилеем города поздравил в социальных сетях калужский губернатор Владислав Шапша, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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«Древняя история, духовные традиции, живописная природа, неповторимый облик города — все это сделало калужскую Тарусу «русским Барбизоном», местом притяжения для творческих людей. С Тарусой связана судьба президента Петербургской Академии наук и Академии российской словесности Дашковой, семьи Цветаевых, художников Поленова и Борисова-Мусатова, скульптора Ватагина. Здесь в разное время жили писатель Паустовский и поэт Заболоцкий, русский изобретатель телефона Голубицкий и ученый-агроном Ракитский, пианист Рихтер и поэтесса Ахмадулина. У города не только богатая история, но и перспективное будущее. Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию отметил Тарусу в числе других малых городов России, которые могут внести серьезный вклад в развитие туризма в стране. Мы по праву гордимся подвигами и делами своих замечательных земляков, уроженцев города Тарусы. И сегодня на этой земле живут талантливые, энергичные люди, искренне любящие свой край».
Губернатор Калужской области пожелал жителям Тарусы здоровья, процветания, стабильности и благополучия.