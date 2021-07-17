Таруса, Калужская область, 17 июля, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Сегодня, 17 июля 2021 года прекрасный город Калужской области — Таруса отмечает 775-летие. Жителей Тарусы с юбилеем города поздравил в социальных сетях калужский губернатор Владислав Шапша, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владислав Шапша

«Древняя история, духовные традиции, живописная природа, неповторимый облик города — все это сделало калужскую Тарусу «русским Барбизоном», местом притяжения для творческих людей. С Тарусой связана судьба президента Петербургской Академии наук и Академии российской словесности, семьи, художников, скульптора. Здесь в разное время жили писательи поэт, русский изобретатель телефонаи ученый-агроном, пианисти поэтессаа. У города не только богатая история, но и перспективное будущее. Президент Россиив Послании Федеральному собранию отметил Тарусу в числе других малых городов России, которые могут внести серьезный вклад в развитие туризма в стране. Мы по праву гордимся подвигами и делами своих замечательных земляков, уроженцев города Тарусы. И сегодня на этой земле живут талантливые, энергичные люди, искренне любящие свой край».