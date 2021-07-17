Вашингтон, 17 июля, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Видеостриминговая платформа HBO Max начала разработку двух новых анимационных сериалов по мотивам произведений американского писателя Джорджа Мартина. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Mobile.alphacoders.com Игра престолов

В начале 2021 года в HBO анонсировали первый анимационный проект по мотивам телесериала «Игра престолов». Сейчас в компании готовятся запустить в работу ещё два анимационных проекта в этой вселенной.

Сообщается, что действие одного из новых сериалов будет происходить в трущобах Королевской Гавани. Местом действия второго сериала может стать территории Золотой Империи И Ти, которая не была показана в оригинальном сериале.

В настоящее время единственным проектом по мотивам «Игры престолов», который наверняка выйдет в эфир, является приквел оригинального сериала «Дом Дракона». Выход этого телевизионного проекта запланирован на 2022 год.