Турин, Италия, 17 июля, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Переход полузащитника футбольного клуба «Сассуоло» Мануэля Локателли в туринскую команду «Ювентус» может не состояться. Об этом 17 июля сообщает Goal.com.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

По данным источника, руководство «Сассуоло» отклонило предложение туринцев о переходе 23-летнего футболиста за €30 млн, так как намерено выручить за игрока не менее €40 млн.

Также указывается, что переговоры о трансфере полузащитника в настоящее время продолжаются, а сам он уже согласовал с «Ювентусом» условия личного контракта.

Отметим, в завершившемся сезоне Мануэль Локателли сыграл в составе «Сассуоло» в 34 матах и отметился в них четырьмя голами и двумя результативными передачами.