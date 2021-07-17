Брайтон, Великобритания, 17 июля, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Голкипер амстердамского футбольного клуба «Аякс» Кьелл Схерпен перешел в состав команды «Брайтон». Об этом 17 июля сообщает пресс-служба клуба английской Премьер-лиги.

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«Добро пожаловать в «Альбион», Кьелл», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом детали контракта «Брайтона» с 21-летним нидерландским футболистом не уточняются.

Отметим, Кьелл Схерпен выступал в составе «Аякса» с 2019 года и в завершившемся сезоне сыграл за команду из Амстердама в четырех матчах, пропустив в них семь мячей. Также с 2019 года игрок вызывается в национальную сборную Нидерландов.