Тольятти, Самарская область, 17 июля, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Основное предприятие АвтоВАЗа приостановило выпуск моделей Lada Granta и Niva из-за нехватки электронных компонентов. Об этом представители АвтоВАЗа сообщили агентству «Автостат».

ИА Красная Весна Конвейер АвтоВАЗа. Тольятти

Производство приостановлено на одни сутки. В компании подчеркнули, что работающие на приостановленных линиях специалисты получат за день простоя оплату в размере двух третей от среднего заработка.

Причиной вынужденной приостановки производства стали перебои с поставками электронных компонентов компанией «Bosch Самара». 14 июля по этой же причине приостанавливалось производство автомобилей на платформе B0 (LADA Largus, LADA XRAY, Renault Logan и Renault Sandero).

Проблема дефицита чипов для электронных систем в современных автомобилях возникла в конце 2020 года. Из-за нехватки таких компонентов в первой половине 2021 года ведущие автомобилестроительные компании были вынуждены сократить объёмы производства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае аналитики консалтинговой компании AlixPartners спрогнозировали, что общие потери мировой автомобилестроительной промышленности из-за дефицита чипов составят около $110 млрд.