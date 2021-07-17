Барселона, Испания, 17 июля, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Барселона» может продать своего датского нападающего Мартина Брейтуэйта. Об этом 17 июля сообщает Sport.es.

(сс) Börkur Sigurbjörnsson Болельщики футбольного клуба «Барселона»

По информации источника, команда из Каталонии получила предложения о трансфере 30-летнего футболиста лондонского клуба «Вест Хэм», команда «Норвич» и «Брайтон», а также от неназываемого российского клуба.

При этом отмечается, что предложение от команды из России является выгодным и для игрока, и для «Барселоны». В то же время руководство каталонцев намерено получить за форварда €15 млн.

Отметим, Мартин Брейтуэйт перешел в состав «Барселоны» из команды «Леганес» в 2020 году. В общей сложности сыграл за каталонцев в 53 матчах, в которых отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами.