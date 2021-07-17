«Барселона» получила предложение о переходе Брейтуэйта от российского клуба
Барселона, Испания, 17 июля, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Барселона» может продать своего датского нападающего Мартина Брейтуэйта. Об этом 17 июля сообщает Sport.es.
По информации источника, команда из Каталонии получила предложения о трансфере 30-летнего футболиста лондонского клуба «Вест Хэм», команда «Норвич» и «Брайтон», а также от неназываемого российского клуба.
При этом отмечается, что предложение от команды из России является выгодным и для игрока, и для «Барселоны». В то же время руководство каталонцев намерено получить за форварда €15 млн.
Отметим, Мартин Брейтуэйт перешел в состав «Барселоны» из команды «Леганес» в 2020 году. В общей сложности сыграл за каталонцев в 53 матчах, в которых отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами.