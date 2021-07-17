Манчестер, Великобритания, 17 июля, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Руководство футбольного клуба «Манчестер Сити» приняло решение продать своего нападающего Рахима Стерлинга. Об этом 17 июля сообщает The Athletic.

Kamran Hussain Рахим Стерлинг

По информации источника, 26-летнему футболисту, скорее всего, придется уйти из манчестерской команды, так как ее главный тренер Хосеп Гвардиола намерен освежить атакующую линию.

Отметим, Рахим Стерлинг перешел в «МС» из «Ливерпуля» за €63,7 млн летом 2015 года и в минувшем сезоне сыграл в составе манчестерского клуба в 30 матчах, отметившись в них 10 голами и семью голевыми пасами. Его текущий контракт рассчитан до лета 2023 года.