Киев, 17 июля, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Власти Украины смогли убедить канцлера Германии Ангелу Меркель в том, что газопровод «Северный поток — 2» угрожает безопасности Киева. Так считает глава «Нафтогаза» Юрий Витренко, о чем он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

Harald Hoyer «Северный поток-2»

По словам Витренко, Меркель «много в чем изменила» свою точку зрения на газопровод «Северный поток — 2» после того, как увидела «реальные угрозы» для безопасности Украины. Кроме того, Витренко отметил, что в Киеве четко дали понять Меркель, что никакие «легкие решения», пусть это даже будет продление транзитного контракта между Россией и Украиной на 10 лет, Киеву не помогут и все равно будут представлять угрозу.

Также Витренко сказал, что в Киеве все еще верят в то, что «Северный поток — 2» никогда не заработает, а все договоренности по энергетической безопасности Украины будут реализованы еще до ухода Меркель в отставку.

Напомним, что после того как американцам удалось остановить строительство «Северного потока — 2» в 2019 году, России пришлось заключить транзитный договор с Украиной на пять лет. Российский «Газпром» взял на себя обязательства прокачивать определенный объем газа через украинскую газотранспортную систему. Сейчас «Северный поток — 2» близок к завершению и в Киеве паникуют, что объема прокачки российского газа в рамках контракта с «Газпромом» просто не хватит для нормального функционирования украинской газотранспортной системы.