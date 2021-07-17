Вашингтон, 17 июля, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Испанский актёр и певец Антонио Бандерас вошёл в актёрский состав следующей части франшизы «Индиана Джонс». Об этом сообщает электронный журнал Deadline.

Цитата из к/ф «Боль и слава». Реж. Педро Альмодовар. 2019. Испания Антонио Бандерас

Съёмки фильма «Индиана Джонс 5» под руководством режиссёра Джеймса Мэнголда стартовали в июне 2021 года. В основной актёрский состав вошли исполнитель главной роли Харрисон Форд, а также Фиби Уоллер-Бридж, Мадс Миккельсен, Бойд Холбрук и Шонетт Рене Уилсон.

Сообщается, что звёздный актёрский состав пополнил Антонио Бандерас, недавно впервые номинированный на премию «Оскар» за работу в фильме «Боль и слава». Подборная информация о персонаже, которого сыграет Бандерас, не раскрывается.

Продюсированием пятого фильма о вымышленном археологе занимается режиссёр предыдущих картин франшизы Стивен Спилберг. Сценарий к картине написали Джез Баттерворт, Джон-Генри Баттерворт и Джеймс Мэнголд. Выход фильма в прокат запланирован на июль 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне Харрисон Форд получил травму плеча в ходе съёмок фильма «Индиана Джонс 5».