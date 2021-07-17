Беневенто, Италия, 17 июля, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Польский защитник футбольного клуба «Беневенто» Камиль Глик перейдет в команду «Удинезе» на правах аренды. Об этом 17 июля сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

John Fischer Футбол

По данным источника, 33-летний футболист из Польши будет арендован «Удинезе» до конца следующего сезона.

Отметим, Камил Глик перешел в «Беневенто» из «Монако» осенью минувшего года за €3 млн. Он сыграл за свой новый клуб в 36 матчах итальянской Серии А и отметился в них двумя забитыми маячим и одним голевым пасом.