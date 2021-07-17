Вашингтон, 17 июля, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон Уизардс» назначит своим новым главным тренером Уэса Ансельда — младшего. Об этом 17 июля сообщает инсайдер The Athletic Шамс Чарания на своей странице в соцсети Twitter.

(сс) Markus Spiske Мяч в корзине. Баскетбол

По информации источника, о сделке будет объявлено официально во время текущих выходных.

В то же время другими кандидатами на пост главного наставника «Уизардс» были Дэрвин Хэм и Сэм Кэсселл, работающие ассистентами в команде «Милуоки Бакс».

Отметим, Уэс Ансельд-младший в настоящее время является ассистентом главного тренера в клубе «Денвер Наггетс», где он работает с 2015 года. Специалист начинал свою карьеру тренера в 2005 году в «Вашингтоне».