17 июля 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили заявление главы правления госкомпании «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко о том, что украинской стороне якобы удалось «много в чем убедить» канцлера ФРГ Ангелу Меркель относительно газопровода «Северный поток — 2» и она якобы «даже изменила много в чем свою точку зрения» на проект.

Мирослава Романенко, , 13:37 — REGNUM Украинской стороне удалось «много в чем убедить» канцлера ФРГ Ангелу Меркель относительно газопровода «Северный поток — 2», и она «даже изменила много в чем свою точку зрения» на проект. Об этом 16 июля в эфире телеканала «Украина 24» заявил глава правления госкомпании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Поставка газа Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мне кажется, что много в чем мы смогли убедить госпожу Меркель и она даже изменила много в чем свою точку зрения на этот проект [«Северный поток — 2»]… Во-первых, она увидела реальные угрозы, которые есть для Украины, что это не только вопрос денег, не только вопрос экономики. Это вопрос реальной безопасности, мы ей объяснили», — сказал он.

Также чиновник считает, что канцлер Германии поняла, какие угрозы могут нести «легкие решения».

«Мы ей объяснили, что какие-то лёгкие решения, даже, например, её разговоры про якобы продление текущего транзитного контракта на 10 лет… Мне кажется, она поняла эти угрозы, которые несут в себе упрощённые решения», — добавил Витренко.

Позитивным развитием событий Витренко также назвал то, что, по его мнению, во время встречи Ангелы Меркель с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне «не было» принято «какого-то решения за Украину без Украины». По мнению Витренко, на это повлияли переговоры Зеленского с Меркель, которые состоялись ранее в Берлине.

Читайте также: «Зеленский, помог тебе твой Запад?» — соцсети о заявлении Байдена по СП-2

Владимир Зеленский и Ангела Меркель Gov.ua

Заявление Витренко обсудили в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» читатели издания «Шарий.net». Многие указали на то, что украинская сторона выдает желаемое за действительное.

«Кто бы назвал хотя бы пару причин того, что один и тот же российский газ для Германии выгоднее поставлять через изношенную украинскую ГТС, а не напрямую, без посредников, без увеличения стоимости газа за транзит, по новой российской ГТС», — написал Виктор Н.

«Меркель, да и все немцы, по-видимому, не очень умны, начали строить СП-2, не понимая, что это невыгодно для Германии. Хорошо, что теперь их переубедили не очень богатые люди, но с более высоким интеллектом. Когда начнётся демонтаж трубы, интересно?» — с сарказмом добавил Jurij O.

«Сами себе придумали, в это поверили, и все — выдохнули. И с этими сказками живут», — смеется Елена Юрьевна.

«И Германия сразу отказалась от трубы, просто взяла и отрезала трубу по самую Россию», — с сарказмом пишет Лидия Б.

«А ведь какой урон, если вдуматься, нанёс клоун (Владимир Зеленский. — М. Р.) Украине! Забрал у неё критически важные последние несколько лет, в которые хоть что-то можно было ещё сделать! Но падение, боюсь, уже неуправляемо и не остановить. Думал ли милейший криворожский парень, что ему выпадет роль человека, который убьет Украину?» — добавила Анфиса Р.

Марк Габриэль Шарль Глейр. Потерянные иллюзии. Между 1865 и 1867

«Выдавать желаемое за действительное — лучшая забава последних 8 лет», — написал Андрей Б.

«Наоборот, должны были быть рады, раз «агрессивный» газ больше не будет тревожить страну. Часто сравнивают, представьте Сталина, который торговал бы с Гитлером, так не торговал. Отмените. Зачем транзит, наоборот, в обход лучше, не обременяйте себя отношениями с нами. Безусловно, весь негатив только ко всем политикам. Обычные люди обоих стран относятся всё так же к обычным людям — без негатива, так как [всё] понимают…» — отметил Александр С.

«У Меркель срок на подходе, так что она может обещать что угодно, но сделает в пользу Германии», — пишет Антон Р.

«Ага, как же! Германия деньги умеет считать, в отличие от Украины. Обещать и говорить можно всё что угодно, но поскольку состояние газотранспортной системы Украины, мягко говоря, неудовлетворительное, факт того, что газ пойдёт в обход, — это уже 100%», — подытожил Антон Е.

Читайте также: «Меркель — не президент Украины! Её интерес — Германия!» — соцсети Украины