Москва, 17 июля, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Специалисты предприятий Роскосмоса завершили установку ракеты-носителя «Протон-М» с лабораторным модулем «Наука» на стартовом столе космодрома «Байконур» 17 июля. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Roscosmos.ru Модуль «Наука»

После установки ракеты в вертикальное положение специалисты приступили к работам по графику первого дня подготовки к старту. Следующими этапами подготовки станут защитные операции системы телеметрического контроля и средств наземных измерений и автономные проверки ракеты-носителя.

Пуск ракеты-носителя назначен на 21 июля. Россия запустит новый модуль к МКС впервые за 11 лет.

Многофункциональный модуль «Наука» расширит возможности по проведению научных экспериментов на орбитальной станции. Также модуль оснащён каютой для одного члена экипажа и бытовым отсеком.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле в Роскосмосе рассказали, что новый модуль «Наука» сможет использоваться для проведения экспериментов за бортом орбитальной станции.