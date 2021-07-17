Лондон, 17 июля, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Бразильский полузащитник лондонского футбольного клуба «Вест Хэм» Фелипе Андерсон покинул свою команду. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба клуба из Лондона.

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Уточняется, что руководство «Вест Хэма» согласовало переход 28-летнего футболиста в римскую команду «Лацио».

При этом ранее стало известно, что игрок согласовал контракт с «Лацио» сроком до 2025 года с годовой зарплатой €2,5 млн.

Отметим, в минувшем сезоне Фелипе Андерсон играл на правах аренды за команду «Порту» и провел в составе португальской команды 10 матчей, не отметившись в них никакими результативными действиями.