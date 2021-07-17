Анкара, 17 июля, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Колумбийский форвард стамбульского футбольного клуба «Галатасарай» Радамель Фалькао может уйти из своей команды. Об этом 17 июля сообщает Marca.

(сс) Вячеслав Евдокимов Радамель Фалькао

По информации источника, руководство «Галатасарая» может продать 35-летнего футболиста. При этом указывается, что сам игрок также не против того, чтобы сменить свой нынешний клуб.

Также уточняется, что на игрока претендуют клубы из Катара, Саудовской Аравии и североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).

Отметим, Радамель Фалькао перешел в «Галатасарай» из «Монако» на правах свободного агента осенью 2019 года. В минувшем сезоне сыграл за стамбульскую команду в 17 матчах чемпионата Турции, отметившись в них девятью голами и двумя голевыми пасами.